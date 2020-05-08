رياضة | بادجي يكشف تفاصيل مشاجرته مع موسيماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بادجي يكشف تفاصيل مشاجرته مع موسيماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي بأن طموحه خلال المواسم المقبلة مع الفريق الأحمر بأن يكون هداف الدوري وأبطال إفريقيا.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة"أون تايم سبورتس" قال بادجي : "أسعى دائما أن أكون هداف الدوري الممتاز وبطولة أبطال إفريقيا خلال تواجدي في الأهلي، إنها مهمة ليست سهلة، بل تتطلب عملا وجهد كبير".

وتحدث عن مشاجرته مع المدير الفني لصن داونز موسيماني قائلاً : "أنا أحترم موسيماني مدرب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، فهو كان يطالبني بسرعة الخروج من الملعب وقتها ومع كثرة الاستفزاز قلت له لم تكسب هذه المباراة اليوم، اعمل وستفوز في مباراة أخرى".

وأضاف مهاجم الأهلي: "في الوقت الحالي أفتقد لأسرتي كثيرا ونفتقد كرة القدم بسبب الكورونا، فهي تحكم العالم، الكل لديه حنين وتمني لعودة نشاط كرة القدم،انا ملتزم بالعزل مثل الجميع".