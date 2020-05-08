رياضة | أزمة جديدة بين الأهلي وفايلر بسبب أزارو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة بين الأهلي وفايلر بسبب أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، في إقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الحفاظ على خدمات مهاجمه بالموسم الجديد.

وأصر فايلر، على عدم عودة المغربي وليد أزارو لصفوف الفريق الموسم المقبل، مرحبًا بتسويقه أو إستمرار إعارة اللاعب بصفوف الاتفاق السعودي".

وترغب لجنة التخطيط، في الاستفادة من اللاعب خاصة وأن عقده ينتهي مع القلعة الحمراء نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وترى لجنة التخطيط أن أزارو من أفضل المهاجمين بالفريق وأرقامه مميزه واستمراره يضيف للفريق قوة وهو ما يرفضه فايلر ويرى أنه غير مفيد ولا يطبق فكرة داخل الملعب.

ومن المنتظر أن تحسم اللجنة قرارها النهائي بشأن اللاعب خلال الفتره المقبلة سواء بالبقاء أو استمرار إعارته أو بيعه بشكل نهائي