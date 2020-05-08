رياضة | نجم السيتي الأول يقترب من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم السيتي الأول يقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجهة النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير إسبانية، وجهة اللاعب البلجيكي نجم وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المقبلة حال خروجه من أسوار ملعب الاتحاد.

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وعلى الجانب الآخر فإن ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى يوفنتوس ونادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، يرتقبان الفرصة لخطف اللاعب البلجيكي.

ووفقا للتقارير الإسبانية فإن اللاعب إذا خير فسيختار نادي ريال مدريد لوجود الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الكتيبة الإسبانية، بالإضافة إلى تواجد صديقيه البلجيكيين تيبو كورتوا وإيدين هازارد.

لكن لا يتوقع أن يفرط نادي مانشستر سيتي بنجم خط وسطه بأقل من 150مليون يورو، حيث يمتد عقد اللاعب مع النادي إلى صيف 2023.