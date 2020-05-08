رياضة | قرار مفاجئ من فايلر بعد مد توقف النشاط

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من فايلر بعد مد توقف النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع المسئولين في القلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة لبحث مستقبل عودة فريق الكرة لتدريباته.

يأتي ذلك بعد قرار اتحاد الكرة بمد تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد، واستمرار التوقف الذي دام لأكثر من شهرين.

ويرغب فايلر للوقوف علي كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة في ظل استمرار تعليق النشاط الرياضي، ووضع آلية جديدة للعمل وبرامج التدريبات الخاصة باللاعبين.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن استمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، وعلى ضوءه قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارًا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.