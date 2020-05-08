رياضة | مانشستر يونايتد مستعد لإعطاء سانشيز فرصة ثانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد مستعد لإعطاء سانشيز فرصة ثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يدرس أن يحتفظ بمهاجم الفريق المعار إلى إنتر ميلان أليكسيس سانشيز في أولد ترافورد الموسم المقبل.

سُمح لسانشيز بقضاء الموسم على سبيل الإعارة في إنتر ميلان ، حيث تم استخدامه إلى حد كبير خارج مقاعد البدلاء بعد 17 شهرًا مخيبة للآمال بشكل كبير.

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وفقًا لصحيفة ديلي ستار ، فإن إنتر ميلان وسانشيز مستعدون لمواصلة الاعارةإلى عام آخر ، بشرط أن يدفع اليونايتد قسط كبير من أجور المهاجم.

ومع ذلك ، يبدو هذا الأمر مستبعدًا ، حيث قال يونايتد إنه يفكر في اعطاء سانشيز فرصة أخرى لإحداث تأثير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساهم سانشيز البالغ من العمر 31 عامًا بثلاثة أهداف فقط من 21 مباراة و 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى إيطاليا.