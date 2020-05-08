رياضة | رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الانتقال إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض اللاعب، خوض تجربة في الدورى التركي، والبقاء داخل النادي الأهلي، حتى يتلقى عرض قوى يتناسب مع إمكانياته، ويسمح له بالحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.

وأبدى رمضان صبحي، موافقة مبدئية على استمراره مع الأهلى فى حالة حسم المفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي، بنهاية الموسم الجاري عقب قضائه موسم ونصف، وسط محاولات لإبقائه داخل التتش.