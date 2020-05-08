رياضة | البدري يعرض خدماته على الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري يعرض خدماته على الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام واحد من نجوم الدوري المصري الممتاز بعرض خدماته على نادي الزمالك في الفترة الأخيرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن محمود البدري نجم نادي الإنتاج الحربي قام بعرض خدماته على الزمالك عن طريق وكيل أعماله لضمه في الصيف القادم.

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وينتهي عقد محمود البدري مع الإنتاج الحربي بنهاية الموسم الجاري وبذلك لن يكلف الزمالك أي شئ في حالة ضمه.

يذكر أن محمود البدري كان قد سبق له ولعب لصفوف نادي الزمالك ورحل عن الفريق في موسم ٢٠١٤ لينضم إلى الإنتاج الحربي.