رياضة | بسبب كورونا.. آرسنال يصدم برشلونة بشأن أوباميانج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. آرسنال يصدم برشلونة بشأن أوباميانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة عاد مرة اخرى للتفكير بالحصول على خدمات مهاجم ارسنال بيير امريك أوباميانج في الانتقالات الصيفية المقبلة.

يميل أوباميانج الجابون الدولي إلى مغادرة استاد الإمارات خلال فترة الانتقالات التالية، مع بقاء أكثر من عام على عقده .

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أشارت التقارير إلى أن عددًا من الأندية لديها تسعى لضم أوباميانج ، بما في ذلك مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد.

ومع ذلك ، وفقًا لكورال ، فإن برشلونة دائما الأقرب للحصول على خدمات أوباميانج البالغ من العمر 30 عامًا.

وأشار التقرير أن بسبب الآثار المالية المترتبة على أزمة انتشار فيروس كورونا، فان من غير المرجح أن يخاطر آرسنال بفقدان نجمه في انتقال مجاني في عام 2021.