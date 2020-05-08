رياضة | صفقة تبادلية كبرى بين إنتر ميلان وأرسنال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية كبرى بين إنتر ميلان وأرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن إحتمالية عقد صفقة تبادلية في الميركاتو الصيفي المقبل بين إنتر ميلان وآرسنال.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إنتر ميلان عرض على آرسنال الحصول على خدمات ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر المعار إلى باريس سان جيرمان، مقابل ارتداء بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم الجانرز، لقميص النيراتزوري.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه حتى الآن لا توجد نية لدى سان جيرمان لشراء إيكاردي، كما يرفض إنتر عودته إلى "سان سيرو"، بسبب توتر علاقة اللاعب مع الجماهير والإدارة.

ويحق لسان جيرمان تحويل إعارة إيكاردي إلى بيع نهائي، خلال الصيف المقبل، نظير 70 مليون يورو.

وأوضحت "ذا صن" أن الصفقة التبادلية ستكون مفيدة للناديين، لا سيما أن هناك احتمالية لدى آرسنال لخسارة أوباميانج مقابل 30 مليون إسترليني فقط، مع وجود اهتمام من قبل المنافس مانشستر يونايتد.