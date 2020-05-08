رياضة | برشلونة سيستخدم نجم الفريق لضم الصفقات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة سيستخدم نجم الفريق لضم الصفقات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة يخطط لاستخدام المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو كصفقة تبادلية في الصفقات المحتملة لضم نيمار ولوتارو مارتينيز وجواو كانسيلو

اقترح نائب رئيس برشلونة مؤخرًا أن النادي سيضطر إلى استخدام اللاعبين في صفقات المبادلة المحتملة هذا الصيف بسبب التأثير المالي لتفشي فيروس كورونا.

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وفقًا لموندو ديبورتيفو ، سيحاول برشلونة استخدام سيميدو كوزن مبدئي على الرغم من تطور اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في الظهير الأيمن الأول للفريق منذ وصوله من بنفيكا في عام 2017.

شارك البرتغالي الدولي في 29 مباراة مع فريق برشلونة خلال الموسم الحالي ، لكن التكهنات المحيطة بمستقبله زادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.

سيحاول برشلونة على ما يبدو توقيع مارتينيز أو نيمار هذا الصيف بدلاً من الاثنين ، في حين ظهر أن كانسيلو برز كخيار محتمل في الدفاع.