شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 لاعبين في سامبدوريا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي سامبدوريا الإيطالي، مساء الخميس، إن 4 من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا أحدهم للمرة الثانية.

وأضاف النادي في بيان: «في الوقت الحالي لا توجد أي أعراض، وتم وضعهم في الحجر الصحي، ومراقبتهم باستمرار كما يقتضي البروتوكول».

وأعلن فيورنتينا إصابة 3 من لاعبيه والعدد ذاته من الموظفين بالفيروس، فيما قال تورينو إن أحد لاعبيه مصاب بالمرض.

ويوم الخميس قالت الحكومة الإيطالية إنها ما زالت تختبر الإرشادات الطبية للاتحاد الوطني لكرة القدم.

وسيُسمح للفرق بالعودة إلى التدريبات الفردية الأسبوع المقبل مع الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي.

ويمكن استئناف تدريب التشكيلة ككل في 18 مايو بشرط الموافقة على الإرشادات الطبية.

وسبق أن أصيب خماسي سامبدوريا مانولو جابياديني ومورتن تورسبي وألبين إكدال وعمر كولي وأنطونيو لاجمينا، بالإضافة إلى طبيب الفريق أميديو بالداري، بالفيروس في مارس.

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وأصيب أكثر من 215 ألف شخص بالفيروس في إيطاليا كما توفي ما يزيد عن 29 ألفا.