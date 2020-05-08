شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخطط لبدء الموسم الكروي 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف اتحاد كرة القدم في الصين، على وضع خطط لإقامة الموسم الكوري لهذا العام 2020، والذي تأخر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وكان من المقرر أن ينطلق الدوري الصيني للعبة الشعبية في 22 فبراير الماضي، لكنه تأجل بسبب تفشي الفيروس سريع العدوى الذي أصاب أكثر من 82 ألف شخص في الصين وتسبب في وفاة 4633.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رئيس الاتحاد تشين شويوان قوله: «الخطة الأولى هي إنهاء الموسم بإقامة 30 جولة من المباريات».

وأضاف المسؤول الصيني: «لدينا الخطة الثانية إذا ما تقرر انطلاق الموسم في أواخر يونيو لينتهي في ديسمبر، وكذلك وضعنا خطة ثالثة تتعلق ببدء الموسم في موعد متأخر بعد ذلك».

وتابع: «إذا نفذنا الخطة الثانية سيكون أمامنا فقط 4 أشهر بسبب جدول ارتباطات المنتخب الوطني وبرنامج دوري أبطال آسيا.. وفي ظل هذه الظروف فإننا ربما نقسم فرق البطولة وهي 16 فريقا إلى مجموعتين ليتحدد البطل والفرق الهابطة من خلال مرحلتين».

وقال تشين أيضًا إن المباريات خلال الجزء الأول من الموسم ستقام بدون جمهور على أن يسمح الاتحاد بعد ذلك بحضور الجمهور بصورة تدريجية.

كما كشف الاتحاد الصيني للعبة عن اقتراح يقضي بأن تقوم جميع أندية المحترفين بتخفيض أجور اللاعبين والمدربين بنسبة 50%، لتجاوز التأثيرات المالية للأزمة الصحية الحالية.

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وقالت الوكالة الصينية إن الاقتراح ينص على أن يطبق تخفيض الأجور بأثر رجعي من أول مارس الماضي، على أن يستمر التخفيض حتى الأسبوع الذي يسبق انطلاق الموسم.