شكرا لقرائتكم خبر عن سون مهاجم توتنهام ينهي تدريبا عسكريا استمر 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الجمعة، إن سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير الانجليزي، أكمل تدريبًا عسكريًا استمر 3 أسابيع في بلاده يوم الجمعة وأنه كان الأفضل بين 157 متدربا خلال هذه التدريبات الأساسية.
ويتعين على كل الرجال الأصحاء قضاء الخدمة العسكرية لحوالي عامين في كوريا الجنوبية، لكن سون حصل على إعفاء بعد أن قاد كوريا الجنوبية للفوز بذهبية الألعاب الآسيوية 2018. لكنه رغم ذلك عليه العمل لمدة 544 ساعة في خدمة المجتمع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تقريبا.
ونقلت الوكالة عن ضابط في مشاة البحرية الكورية الجنوبية المتمركزة في قاعدة في جزيرة جيجو الجنوبية قوله: «حصل على جائزة بيلسونج وهي واحدة من خمسة أنواع من جوائز التميز التي تمنح لأفضل المتدربين».
وأضاف الضابط: «حسم الترتيب في جميع مراحل التدريبات بطريقة عادلة ودقيقة وقال الضباط المشرفون على التدريبات إنه أدى المهام على أكمل وجه».
وخلال التمرينات يتعرض المتدربون للغاز المسيل للدموع ويسيرون لمسافات طويلة ويتلقون تدريبات على السلاح.
وخضع سون للحجر الصحي لمدة أسبوعين عقب وصوله إلى سول قادما من لندن في نهاية مارس الماضي.
وجاءت تدريبات سون العسكرية في بلاده في ظل توقف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا.
ولم يشارك سون في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بكسر في الذراع في مباراة بالدوري الممتاز في مواجهة أستون فيلا في 16 فبراير الماضي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
7,981
-
تعافي
1,887
-
وفيات
482
كانت هذه تفاصيل خبر سون مهاجم توتنهام ينهي تدريبا عسكريا استمر 3 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.