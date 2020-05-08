سون يكمل تدريباته العسكرية بجائزة "بيلسونغ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

ذكر تقرر إخباري أن مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، سون هيونغ مين، أنهى دورة تدريبية عسكرية في كوريا الجنوبية استمرت لمدة 3 أسابيع. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" تصريحات عن مسؤولين أكدوا خلالها أن سون (27 عاماً) كان من أفضل المؤدين في فصله، خاصة في مجال إطلاق النار حيث حافظ على سجله مثالي. ووفقاً لضابط في مشاة البحرية: "سيتلقى سون جائزة (بيلسونغ)، وهي واحدة من خمسة أنواع للجوائز لأفضل المؤدين". يذكر أن الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية إلزامية ويمكن أن تستمر لمدة 24 شهراً. وحصل سون على إعفاء بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بالميدالية الذهبية في دوري الألعاب الآسيوية في 2018، وهو ما يعني أنه وزملائه مطالبون فقط بالخضوع للتدريبات الأساسية. ومازال سون مطالب باستكمال 544 ساعة من الخدمة المدنية في أقل من 3 سنوات لإكمال واجبه.

