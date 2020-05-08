سامبدوريا يعلن إصابة ثلاثة لاعبين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، الخميس، إصابة ثلاثة لاعبين ضمن صفوفه بفيروس كورونا المستجد. وأوضح النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "يعلن النادي انه خلال الفحوصات الخاصة بإيجابية فيروس كورونا، جاءت ثلاث عينات إيجابية". وأضاف البيان "اللاعبون الذين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض، تم وضعهم في الحجر الصحي وسيتم مراقبتهم باستمرار، وفقاً ليروتوكول الحماية الصحية". وكان سامبدوريا أحد أكثر الأندية الإيطالية تضررا من فيروس كورونا، حيث أصيب ثمانية من لاعبيه في وقت سابق قبل أن يتم شفاءهم. وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي منذ شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

