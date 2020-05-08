شكرا لقرائتكم غرامة جديدة على الزمالك بسبب أزمته مع الدفاع الجديدي المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الزمالك سيكون ملزما بدفع غرامة إضافية لمبلغ الـ20 % من صفقة انتقال حميد أحداد مهاجم الفريق إلى الرجاء البيضاوي على سبيل الإعارة، حيث كشفت مصادر بنادي الدفاع الحسني الجديدي لموقع "le360 sport" أن العقد الذي يربط الفريق بالزمالك ينص على حصول الطرف المغربى على 20% من انتقال أحداد معارا أو بشكل نهائي لأي فريق، ويكون العملاق المصري مطالبا بدفع المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما بعد توقيع عقود انتقال أحداد لفريقه الجديد.

وقال الموقع المغربى أن البند ينص على أن الزمالك سيكون ملزما بأداء نسبة 5 بالمائة من المبلغ المقرر دفعه للدفاع الجديدي، عن كل يوم تأخير، الأمر الذي سيجبره على أداء مبلغ إضافي لنسبة 20 بالمائة من مبلغ انتقال أحداد لفريق الرجاء.



غرامة

وأوضح الموقع المغربي أن الدفاع الجديدي يصر على الحصول على نسبة 20 % من الصفقة بجانب 5 % عن كل يوم تأخير، إلا أن الزمالك يرفض دفع أي مبلغ، مبررا ذلك بأن قيمة انتقال أحداد إلى الرجاء، أقل بكثير من مبلغ شراء عقده من الفريق الجديدي.

وكشف عبد اللطيف مقتريض، رئيس نادى الدفاع الحسنى الجديدى، في وقت سابق عن مستند يؤكد أحقية ناديه فى الحصول على نسبة 20 %، من إعارة الزمالك، لمهاجمه السابق حميد أحداد، لصفوف فريق الرجاء المغربى، خلال الموسم الجارى.

قال مقتريض، فى تصريحات لموقع " le360" المغربى، أن كلام الزمالك على عدم أحقية ناديه فى نسبة الـ20 %، من إعارة حميد أحداد، غير صحيح.

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وأكد رئيس الدفاع الحسنى، على أن البند الخامس الذى يتضمنه عقد اللاعب، ينص على أنه فى حالة إعارته خلال فترة تواجده مع الفريق الأبيض، يحق للفريق المغربى، الحصول على نسبة 20 %، من قيمة الإعارة، فى أقصاه 30 يوما.

أوضح رئيس النادى المغربى، أن الزمالك ملزم بقوة القانون بأداء %20 من قيمة انتقال اللاعب أحداد إلى أي ناد أخرطوال فترة تعاقد اللاعب مع الفريق المصري، بعد خصم مبلغ الصفقة بين الفريقين، والمحدد بمليون و400 ألف دولار بعد شهر من تاريخ الانتقال.

ويواجه أحداد، مصيرا مجهولا مع الزمالك بعد قرار اتحاد الكرة المصري، بتقليص عدد اللاعبين الأجانب، بداية من الموسم المقبل.

كان الزمالك، قد ضم أحداد من الدفاع الحسنى، فى صيف عام 2018، بعقد لمدة 4 سنوات.