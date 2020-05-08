شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : " التفويت" حرام شرعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت دكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر أن الإسلام حثنا على التفانى فى العمل وأضافت نصير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن لاعب الكرة طالما يعمل بمقابل مادى فهو مطالب بالتفانى فى عمله أيا كان الفريق الذى يرتدى قميصه

وأضافت نصير أن العمل لصالح فريق آخر هو أمر محرم شرعا خاصة وأنه يعتبر "خيانة" وتعاليم الدين الإسلامى تحثنا دائما على التفانى والانتماء لجهة العمل التى يتقاضى منها العامل أجره كما أن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال رسول الله " إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه " ، وفى الحديث الشريف " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان" وهو ما يؤكد على حرمانية العمل لصالح خصمك تحت أي مبرر.