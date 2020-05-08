مندوبة فيفا تجتمع بخماسية الجبلاية وتؤكد: الانتخابات هذا العام والجناينى آخره أكتوبر

وكان أحمد شوبير قد كشف أن مندوبة الاتحاد الدولي فيفا سارة ساليمون اتفقت مع مسئولي اللجنة الخماسية علي إلغاء الانتخابات علي منصب النائب في لائحة اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة .

تابع شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب اون تايم سبورتس أن مندوبة فيفا أكدت انه لن يتم إقامة انتخابات علي منصب النائب وجعلها بالاختيار عقب نجاح مجلس الإدارة و اختيار اثنين منهم نائب أول ونائب ثان .

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في سياق مغاير ، أوصى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، باستمرار مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، خاصة أنها فرصة لضم بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية بالاتحاد، برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه النهائى فى إقامة البطولة الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة

وطالبت سالمون من اللجنة الخماسية التجهيز لاقامة جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة لاعتماد لائحة النظام الاساسي وتحديد موعد لاقامة الانتخابات لتعيين مجلس ادارة جديد لاتحاد الكرة.