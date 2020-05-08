شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى يوصى باستمرار مسابقة "99" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب باستمرار مسابقة مواليد 99 في الموسم المقبل وعدم الغائها خاصة إنها فرصة لضم بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الذي يستعد لأوليمبياد طوكيو 2021 من العام المقبل بعد تأجيلها لمدة عام.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية بالاتحاد برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه النهائي فى اقامة البطولة الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة .

Advertisements

في سياق مغاير طالب اتحاد الكرة و لجنة الحكام بتدخل أشرف صبحى وزير الرياضة من أجل إنهاء أزمة تفرغ الحكام في حالة عودة الدوري لاسيما وأن المقترح يتضمن عزل اللاعبين والمدربين لمدة شهرين ونصف في معسكر مغلق، في الوقت الذي يرتبط فيه أغلب الحكام بظروف عملهم وضرورة تواجدهم في أعمالهم أو الحصول علي تفرغ رسمي لمدة شهرين ونصف وهو ما يتطلب تدخل الوزير مع باقي الوزارات والهيئات الأخري .

وحذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة قضاة الملاعب من إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى دون علم اللجنة وقررت اللجنة إرسال خطابات لجميع المناطق بالقرار، الذى يتضمن عدم إنشاء جروبات على مواقع فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وواتس آب، والالتزام بالجروبات الرسمية للجنة الحكام فقط، وهددت اللجنة بتوقيع عقوبات على أى حكم يخالف التعليمات، وفقا للائحة اتحاد الكرة