عقب الإعلان عن عودة التدريبات الجماعية.. اكتشاف 5 حالات كورونا بين لاعبى الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اكتشاف 5 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين اللاعبين الناشطين فى الدوريات المختلفة بإسبانيا قبل استئناف الموسم الحالى.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أنه عقب إجراء الاختبارات الطبية للاعبين مؤخراً استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الجارى 2019-2020، فإنه تم اكتشاف 5 حالات إيجابية.

وأضافت الصحيفة أن الفحوصات كشفت إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا فى 3 فرق مختلفة بالليجا، فيما يوجد لاعبان آخران مصابان بالفيروس فى فريق واحد بدورى الدرجة الثانية الإسبانى، لافتة إلى أن هذه النتائج لا تعد نهائية، حيث لم تتلق رابطة الدورى الإسبانى برئاسة خافيير تيباس نتائج الاختبارات التى أجريت أمس الخميس حتى الآن.

Advertisements

من ناحية أخرى، كشف المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى السابق لمنتخبنا الوطنى، والحالى لفريق ليجانيس، عن موعد استئناف الموسم الحالى من الدورى الإسباني، والمتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى موعد نهايته.

وقال أجيرى فى تصريحات لصحيفة "ماركا كلارو" المكسيكية، إن رابطة أندية الليجا أبلغت فرق الدورى الإسباني بأن المنافسات الموسم الحالى 2019 – 2020 سوف تستأنف بداية من 20 يونيو المقبل، على أن يختتم الموسم فى 26 يوليو المقبل.

وأضاف المدرب المكسيكى، أن كل فرق الليجا سوف تخوض مباراتين فى الأسبوع، من أجل إنهاء الموسم الحالى فى الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.