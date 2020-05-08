شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل عبد الغنى إلى بيراميدز فى صفقة "بكرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسؤولو الزمالك رحيل محمد عبد الغنى، مدافع الفريق، إلى بيراميدز مقابل الحصول على خدمات عبد الله بكرى مدافع الأخير، وذلك بعد عرض تلك المسألة من قبل وسطاء.

ويبحث مسؤولو الزمالك وبيراميدز إبرام صفقة تبادلية بين الناديين خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم التفاوض بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة بعد المفاوضات التى دارت فى الفترة الماضية.

فيما أعلن اتحاد الكرة المصرى، فى بيان رسمي، أمس، الخميس، تمديد تعليق النشاط الكروى فى مصر حتى نهاية شهر مايو الجارى، وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا عبر موقعه.

وجاء البيان كالتالى ..

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بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء فى هذا الشأن والتى بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا فى مارس الماضي.

ويأمل الاتحاد المصرى لكرة القدم أن تنتهى هذه الظروف التى يعانى منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى، بعدما توقف النشاط الكروى فى مصر متوقف منذ 14 مارس الماضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويأتى الأهلى فى صدارة الدورى بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتى الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.