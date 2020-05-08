شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يوصى باستمرار مسابقة 99 الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، باستمرار مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، خاصة أنها فرصة لضم بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية بالاتحاد، برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه النهائى فى إقامة البطولة الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة .

فى سياق مختلف، طالب اتحاد الكرة ولجنة الحكام بتدخل أشرف صبحى وزير الرياضة من أجل إنهاء أزمة تفرغ الحكام فى حال عودة الدورى، لاسيما أن المقترح يتضمن عزل اللاعبين والمدربين لمدة شهرين ونصف فى معسكر مغلق، فى الوقت الذى يرتبط فيه أغلب الحكام بظروف عملهم وضرورة تواجدهم فى أعمالهم أو الحصول على تفرغ رسمى لمدة شهرين ونصف وهو ما يتطلب تدخل الوزير مع باقى الوزارات والهيئات الأخرى.

وحذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة قضاة الملاعب من إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى دون علم اللجنة وقررت اللجنة إرسال خطابات لجميع المناطق بالقرار، الذى يتضمن عدم إنشاء جروبات على مواقع فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وواتس آب، والالتزام بالجروبات الرسمية للجنة الحكام فقط، وهددت اللجنة بتوقيع عقوبات على أى حكم يخالف التعليمات، وفقا للائحة اتحاد الكرة