شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال التفويت.. نبيه وبازوكا وحارس المحلة يروون حكاياتهم مع إهدار الفرص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت التصريحات التى أدلى بها أسامة نبيه، المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، جدلا واسعا داخل الوسط الرياضى بعد حديثه عن تعمد إهدار الفرص أمام الزمالك بعد رحيله عن الفريق الأبيض وانتقاله للمحلة.

أسامة نبيه ليس الأول الذى يتحدث بصراحة فى وسائل الإعلام عن هذا الأمر ورغبته فى فوز الفريق الذى يشجعه وليس الذى يلعب له، وإنما تكرر الأمر مع عدد من الرياضيين الذين أدلوا بهذه التصريحات بعد اعتزالهم.

وقال أسامة نبيه، فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

وأكد نبيه أن تعاقد الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التوأم، مضيفا، "لم أدخل فى خصومة مع أبناء جيلى ولكن هناك من كان يطمع فى التواجد فى المكان الذى أتولاه مع المنتخب".

حارس المحلة يعترف بالتفويت للزمالك

اعترف ناصر فاروق، حارس مرمى غزل المحلة السابق، بأنه كان يشعر بالسعادة عندما كان يستقبل أهدافاً فى مباريات الزمالك، ليؤكد بعد ذلك أن انتماءه "زملكاوي".

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وكشف فاروق أنه كان يتمنى احتضان حسام حسن عندما سجل فى مرماه فى إحدى مباريات الزمالك وغزل المحلة.

سيد بازوكا يعترف بمجاملة الإسماعيلى للزمالك

أكد سيد بازوكا، لاعب الإسماعيلى الأسبق، بمجاملة الدراويش للاعبى الزمالك فى إحدى بطولات الدورى وذلك بعدما قاموا باستضافة فريق الدراويش للاستعداد لنهائى البطولة الأفريقية عام 69 أمام فريق أنجلبير بطل زئير والتى فاز فيها الفريق باللقب الأفريقى الوحيد.

حازم إمام يعترف بتهاون لاعبى الزمالك أمام الإسماعيلى بدورى 2009

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن لاعبى القلعة البيضاء تعمدوا التهاون وعدم اللعب بجدية فى مباراتهم أمام الإسماعيلى فى ختام بطولة الدورى موسم 2008-2009 من أجل تسهيل مهمة فوز الدراويش بالدورى وحرمان الأهلى من اللقب الذى كان ينافس الدراويش حتى المباراة الأخيرة ووصل الفريقان لمباراة فاصلة توج بها الفريق الأحمر بهدف فلافيو .

وأكد إمام أن لاعبى الزمالك قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم لرغبتهم فى عدم تتويج الأهلى باللقب من جراء تشجيعهم للزمالك وليس بتعليمات من أى مسئول او مدرب