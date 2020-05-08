شكرا لقرائتكم خبر عن رامز والشناوى وعاشور وراء انقلاب الأهلى على سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الأهلى أن تسجيل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، حلقة فى برنامج رامز مجنون رسمى ليس السبب الوحيد وراء انقلاب إدارة النادى عليه.

ودونت لجنة التخطيط بالأهلى ، برئاسة محسن صالح، فى تقريرها أن هناك سببين آخرين وراء الانقلاب على عبد الحفيظ، الأول هو تأخر مدير الكرة فى إبلاغ حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده، رغم تكليفه بإبلاغه منذ ٣ أشهر، الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بين عاشور ولجنة التخطيط، بالإضافة لتأخر عبد الحفيظ فى مفاتحة محمد الشناوى نجم حراسة الفريق فى ملف تمديد عقده، رغم تكليفه بالأمر منذ وقت طويل، الأمر الذى صعب من المفاوضات فى الوقت الحالى.

وعقدت لجنة التخطيط جلسة استماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق معه فى أزمة تصويره حلقة فى برنامج رامز مجنون رسمى دون الرجوع لإدارة النادى والحصول على إذن قبل الإقدام على تلك الخطوة.

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ورفعت لجنة التخطيط تقريراً لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ القرار النهائي، فى الوقت الذى أدانت لجنة التخطيط بالإجماع تصرف سيد عبد الحفيظ، الذى يتنافى مع قيم ومبادئ الأهلي، خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى، وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته.

ودخل الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ فى منصب مدير الكرة بالأهلى، بداية من الموسم المقبل، بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحالى.

وحصل سيد عبد الحفيظ على 30 ألف دولار، ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال فى الإمارات، الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادى خاصة أنه يمثل منصبا رفيعا فى النادى الأهلى، ولكون الضيوف دائماً ما يتعرضون لمضايقات وإهانات كبيرة، والحصول على مبلغ مالى ليس مبرراً لها، خاصة أن إدارة الأهلى ترفض بأى شكل من الأشكال أى نوع من الإساءة لها أو لأى مسئول داخل النادى.