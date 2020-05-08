شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. جمال عبد الحميد يقود الزمالك للتتويج بكأس الأفروآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح جمال عبد الحميد مهاجم الزمالك السابق، فى قيادة الفريق للفوز على فوروكاوا اليابانى والتتويج بكأس الأفروآسيوية، بعد ما أحرز الهدف الثانى فى الفريق اليابانى فى الدقيقة 60 من اللقاء عام 1988 .

نجح نادى الزمالك بالتتويج بلقب كأس الأفروآسيوية للمرة الأولى على حساب بطل آسيا فوروكاوا اليابانى بنتيجة 2- صفر.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أيمن طاهر، هشام إبراهيم، هشام يكن، إبراهيم يوسف "كابتن الفريق"، أيمن يونس، حمادة عبداللطيف، محمد حلمى، رضا عبدالعال، عفت نصار، جمال عبدالحميد، وطارق يحيى.

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الهدفان فى الشوط الثانى سجلهما عفت نصار فى الدقيقة 47 ثم جمال عبد الحميد من ضربة رأس بارعة في الدقيقة 60.

أقيم النهائى من مباراة واحدة بناء على رغبة الضيوف الذين أرادوا توفير نفقات رحلة اليابان على إدارة الزمالك فى بادرة طيبه منهم.

الكأس الأفروآسيوية للأندية، هى بطولة سابقة كانت تلعب بين بطلي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري والبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، أقيمت بنظام الذهاب والإياب ما عدا أول بطولتان حيث لعبت بنظام المباراة الواحدة، يعد نادي الزمالك النادي الأكثر تتويجاً بالبطولة، حيث توج بلقبها مرتين عامي 1987 و1997 وتوقفت البطولة الآفروآسيوية للأندية بعد إقرار بطولة كأس العالم للأندية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم.