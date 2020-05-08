شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم: عماد النحاس نمبر وان.. وفايلر ماعندوش مبرر للفشل مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سالم، نجم هجوم المقاولون العرب، أن عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل هو أفضل مدير فنى فى النصف الأول من بطولة الدورى العام، رغم تصدر النادى الأهلى تحت قيادة السويسرى رينية فايلر مدرب الفريق جدول الايجيبشن ليج.

وأضاف سالم ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، دون أى مجاملة عماد النحاس هو أفضل مدرب، خاصة بعدما حقق هذه النتائج بالإمكانيات التى يمتلكها، والحالة التى خلقها بالنادى، وساعدنا على ذلك قرب الأعمار بين اللاعبين والجهاز الفنى، فنحن نحترمهم ونقدرهم، ولكن نتعامل وكأننا كلنا لاعبين وهذا هو سر نجاح الفريق، وغير موجود فى أى فريق آخر.

وأضاف هداف المقاولون متحدثاً عن رينيه فايلر، بالتأكيد فايلر يسير بخطى ناجحة مع الأهلي، لكن إذا لم ينجح فى الأهلى فأين يحقق النجاح، توفرت له كل الإمكانيات، على عكس عماد النحاس صنع نجاحة بأقل الإمكانيات.

وكشف محمد سالم، نجم نادى المقاولون العرب، عن أبرز طقوسه فى شهر رمضان، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

Advertisements

وقال هداف ذئاب الجبل، فى تصريحات خاصة، قررت الاستقرار مع أسرتى حالياً فى أسيوط بعد توقف النشاط، وأتبع برنامجا يوميا ثابتا، يتلخص فى الجرى قبل الإفطار بالإضافة إلى تمرين آخر بعد الإفطار.

وعن كواليس شهر رمضان لمحمد سالم، قال نجم المقاولون، أقضى أغلب الوقت مع أسرتى وفى قراءة القرآن.

ويقدم محمد سالم واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع المقاولون العرب، حيث استطاع صانع ألعاب الذئاب تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين خلال مشاركته فى دقائق معدودة مع الفريق.

وكان المقاولون قد وضع برنامجا خاصا للاعبين من أجل الحفاظ على لياقتهم واتباع عدة تدريبات منزلية خلال فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضى فور عودته.

واعتمد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على التواصل مع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للاطمئنان على قيام اللاعبين بتدريباتهم المنزلية والحفاظ على لياقتهم، للاستعداد لعودة الدورى فى أى وقت بكامل لياقتهم.