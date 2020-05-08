شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يرفض إقامة مباريات البريميرليج على ملاعب محايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد كريستيان بورسلو، المدير التنفيذى لنادى أستون فيلا، على رفض ناديه مقترح استئناف البريميرليج على ملاعب محايدة. وأَضاف المدير التنفيذى لنادى أستون فيلا، في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن هذا المقترح سيكون كارثيا في حال هبوط أي فريق.

وتابع: «الهبوط سيكون كارثة، لأن الخسارة ستقدر ماليًا بنحو 200 مليون جنيه إسترلينى».

وأكمل: «أنا شخصيًا ضد هذا المقترح، نحن نفتخر بنادينا عندما يلعب على أرضه، ثلث انتصاراتنا هذا الموسم كانت في ملعبنا».

وأشار: «التخلى عن هذه الميزة سيكون قرارا ضد نادينا».

وعن الخسائر المادية لأندية الدورى الإنجليزى أوضح: «بالنسبة للستة الكبار، فالخسائر ستكون عشرات الملايين، على عكس أندية أسفل الترتيب فلا أحد منّا يلعب في أوروبا».

وكان بول باربر، الرئيس التنفيذى لبرايتون، رفض خوض بقية مباريات موسم الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم في ملاعب محايدة، بعدما توقفت المسابقة منتصف مارس الماضى في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وتسعى كل من رابطة الدورى الإنجليزى وأندية البريميرليج إلى استئناف الموسم (2019- 2020)، للحد من الخسائر المالية التي تعانى منها الأندية في الفترة الأخيرة بعد توقف المسابقة.

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ويتصدر ليفربول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة بعد مرور 29 جولة، حيث يبتعد «الريدز» بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى، صاحب المركز الثانى، الذي لديه مباراة مؤجلة ضد أرسنال.

يُذكر أن رابطة الدورى الفرنسى أعلنت مؤخرًا انتهاء الموسم مع احتساب باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة، في المقابل أعلنت رابطة الدورى الهولندى إنهاء الموسم أيضًا دون تحديد البطل.