شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكر» يدعم اقتراح «فيدرر» فى التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بوريس بيكر، الحائز على 6 ألقاب كبرى، أنه يجب على هيئات التنس استغلال فترة التوقف الطويلة الحالية، بسبب جائحة فيروس كورونا، في إعادة ترتيب اهتماماتها، وإصلاح الخلل في جدول البطولات.

ودعا روجيه فيدرر، عبر وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرًا، إلى دمج اتحاد اللاعبين المحترفين مع اتحاد اللاعبات المحترفات في كيان واحد.

ورحب أندريه جاودينسى، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين، ونظيره ستيف سايمون، رئيس اتحاد اللاعبات المحترفات، بهذا المقترح.

ودعم بيكر الفكرة وقال إن التوقف الحالى فرصة لكافة الأطراف المعنية باللعبة للعمل سويًا.

وأضاف بيكر: «فى عالمى المثالى أريد مشاهدة المزيد من البطولات المشتركة. بطولات للرجال، والسيدات تستمر 10 أيام، هي السيناريو المثالى للمضى قدمًا. ستكون هناك العديد من بطولات التنس كل أسبوع».

وتابع «فى بعض الأحيان نجد بطولتين أو 3 في نفس الأسبوع في بلاد مختلفة، ولا أعتقد أنه أمر جيد. بالتأكيد البطولات الأصغر تمر بأوقات صعبة في الأزمة الحالية. لا أحد يدرى هل يمكنها العودة العام المقبل».

وواصل «لذلك أتمنى حقا أن تجتمع هيئات التنس المختلفة والبطولات الكبرى لإيجاد صيغة جيدة ومناسبة للعبة».

وتوقف موسم التنس في مارس الماضى بسبب جائحة كوفيد- 19، وسيستمر هذا التوقف حتى منتصف يوليو المقبل على الأقل نظرا لغلق الدول لحدودها وفرض إجراءات العزل العام لاحتواء انتشار الفيروس.

وتسببت الجائحة في إلغاء بطولة ويمبلدون وتأجيل بطولة فرنسا المفتوحة إلى سبتمبر المقبل، في حين أن موقف أمريكا المفتوحة، المقرر انطلاقها في موعدها المعتاد أواخر أغسطس، لا يزال غير واضح.

أعرب كثيرون عن شكوكهم في إمكانية عودة بطولات تنس المحترفين في 2020، حيث تحتاج اللعبة لسفر اللاعبين حول العالم للمشاركة في البطولات.

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وقال بيكر: «أعتقد أن الأمر يعتمد كثيرًا على القرار المتعلق ببطولتى أمريكا المفتوحة، وفرنسا المفتوحة. أعتقد لو كانت الأمور إيجابية من الممكن إقامة بطولة أو اثنتين قبل أمريكا المفتوحة. من الجيد لبطولة أمريكا إعلان أنه يجب الانتظار وعدم اتخاذ قرار متسرع». وواصل «لو سارت الأمور بشكل إيجابى يمكن أن نرى بطولات للتنس فيما تبقى من العام. في حال عدم إقامة بطولتى أمريكا وفرنسا لن تكون هناك بطولات حتى نهاية العام». وقادت إمكانية إلغاء بطولات فيما تبقى من الموسم البعض للتكهن بما إذا كان التوقف سيكون أكثر ضررًا على اللاعبين الصغار أو المواهب المهيمنة على اللعبة.

ويعتقد بيكر أن الجيل الأصغر سنا سيتضرر بشكل أكبر، حيث خسر تجربة عام كامل.

وقال اللاعب الألمانى السابق عن الثنائى الذي سيكمل عامه 39 هذا العام: «لو انتهى العام بدون إقامة بطولات لا أعتقد أن ذلك سيكون سيئًا لفيدرر، أو سيرينا (وليامز)، لأنهما لن يستنزفا جسديهما لعام آخر. بالعكس لقد استفادا من البقاء لعام آخر».

وأكد «أعتقد أن الأمر جيد بالنسبة لآندى موراى، لأن ذلك منحه المزيد من الوقت للتعافى واستعادة قدراته البدنية والاستعداد للعام المقبل».

وختم «أعتقد أن هذا يفيد أكثر (نوفاك) ديوكوفيتش و(رافاييل) نادال وفيدرر لأنهم يعرفون قدراتهم جيدا.. لا أعتقد أننا سنرى تغييرا في مستواهم».