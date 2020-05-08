شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال بيتيس يرفع سعر «نبيل فقير» إلى 60 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن نادى ريال بيتيس، قرر رفع سعر صانع ألعاب الفريق الفرنسى، نبيل فقير، إلى 60 مليون يورو، وذلك بعد تهافت العديد من كبار أندية أوروبا على التعاقد معه فى الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة، إن بيتيس قرر وضع هذا السعر بعد تألق اللاعب بشكل كبير فى الموسم الماضى، مما جعل العديد من الأندية الأوروبية تهتم بالتعاقد معه. وأشارت الصحيفة إلى أن أولمبيك ليون سيحصل على 20 % من سعر بيع اللاعب إذ قرر بيتيس بيعه فى الصيف، بحسب الاتفاق بين الناديين.

كان ريال بيتيس قد وقع مع نبيل فقير الموسم الماضى قادما من ليون مقابل 23 مليون يورو، حيث يرتبط مع الفريق الأندلسى بعقد يمتد حتى صيف العام 2023. وينتظر نبيل فقير وصول عرض من ريال مدريد أو برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.