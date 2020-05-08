شكرا لقرائتكم خبر عن تياجو سيلفا: «ميسى ورونالدو ونيمار» مزعجون ويصعب مواجهتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرازيلى تياجو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان، عن أكثر اللاعبين الذين أزعجوه في رقابتهم، منذ انضمامه لصفوف الفريق الفرنسى. وقال سيلفا، خلال حوار مع قناة بى إس جى على «يوتيوب»: «لقد وجدت صعوبات كبيرة في اللعب أمام ليونيل ميسى، وكريستيانو رونالدو، ونيمار فهم لاعبون كبار للغاية ويملكون إمكانيات هائلة يصعب على أي مدافع مواجهتهم».

وحول وجوده حاليا في بلاده، قال: «جدتى مريضة في الوقت الحالى، لكن ليس بفيروس كورونا.. هذا أحد أسباب قضاء الحجز الصحى في البرازيل، لنكون قريبين منها في هذا التوقيت، تحسبًا لأى شىء».

وعن إلغاء موسم الدورى الفرنسى، أجاب قائد الفريق الباريسى: «صحة الجميع أهم شىء، القرار كان صعبا، فإذا تم استئناف البطولة كان من الوارد أن يصاب أحد بالفيروس، ويتفاقم الوضع».

وتطرق تياجو سيلفا لمسيرة فريقه الأوروبية، وتأهله لدور الثمانية بدورى الأبطال، قائلا: «الأجواء الإيجابية تسود الفريق هذا الموسم، بينما كانت مفقودة في السنوات السابقة.. الفريق وصل لمرحلة جيدة للغاية فنيا وبدنيا وذهنيا». وأتم بقوله: «ننتظر مصير دورى أبطال أوروبا، لا نعرف ما سيحدث.. لكن إذا صدر قرار باستئناف البطولة سنكون أقوياء للغاية». يذكر أن كرة القدم في العالم قد توقفت بسبب تفشى فيروس «كورونا»، وتم إلغاء بعض الدوريات الأوروبية منها الدورى الفرنسى الذي تم إلغاؤه مؤخرًا وإعلان نادى باريس سان جيرمان بطلا للموسم الجارى.