شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أستراليا المفتوحة للتنس: البطولة تواجه شبح سيناريو الإلغاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كريج تايلى، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إنه قد يتم إلغاء النسخة المقبلة من المسابقة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، وإنه حتى لو أقيمت أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد فلن يكون بوسع الجماهير القادمة من خارج البلاد حضور المباريات.

وتوقف موسم التنس في وقت مبكر من مارس؛ بسبب انتشار الفيروس المستجد الذي أصاب أكثر من 3.68 مليون شخص وقتل أكثر من 256 ألفًا حول العالم.

وأقيمت بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام في موعدها في يناير لكن بطولة فرنسا المفتوحة تأجلت حتى سبتمبر، بدلاً من مايو، وألغيت بطولة ويمبلدون.

ومن المتوقع حسم مصير بطولة أمريكا المفتوحة في نيويورك الشهر المقبل.

وقال تايلى إنَّ «بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل لن تنجو من تأثير الوباء. أسوأ سيناريو هو إلغاء أستراليا المفتوحة».

وأضاف: «أفضل سيناريو في الوقت الحالى هو إقامة أستراليا المفتوحة مع تنفيذ تعليمات الحجر الصحى على اللاعبين القادمين للمشاركة والسماح بحضور الجماهير الأسترالية فقط».

ولدى أستراليا أقل من 7 آلاف حالة إصابة بالفيروس، ويشعر حاليًا أقل من 1000 شخص بأعراض المرض، بينما توفى 96.

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وتوقفت كل بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات حتى منتصف يوليو على الأقل.

وعبر لاعبون عن شعورهم بالقلق بشأن إمكانية استئناف المنافسات وسبق أن توقع تايلى عدم إقامة بطولات جديدة في 2020.