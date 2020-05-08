شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة «دى ماريا» تفتح النار على اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعادت زوجة آنخيل دى ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، كواليس انتقال اللاعب الأرجنتينى من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2014.

وقالت جورجلينا كاردوزو زوجة دى ماريا في تصريحات أبرزتها شبكة «ESPN»: «أتذكر أن آنخيل جاء ذات مرة وقال لى لقد تلقيت عرضا من مانشستر يونايتد، يجعلنا أكثر أمانا من الناحية المالية».

وأضافت: «لقد كانت خطوة سيئة للغاية، مانشستر هي الأسوأ، كل شىء مروع في هذه المدينة، لقد حاربت كثيرا مع دى ماريا لإثنائه عن هذا الانتقال، بعدما عشنا في مدريد ولعبه لأفضل ناد في العالم في رأيى (ريال مدريد)».

وأشارت «المعيشة في إسبانيا مثالية، فالطقس ممتاز والطعام رائع، ثم فجأة قال لى لنذهب إلى إنجلترا، قلت له لا فلتذهب بمفردك.. ليرد: لا سنذهب سويا». وواصلت: «عرض مانشستر يونايتد كان مغريا للغاية، لقد اتهمتنا الجماهير الإسبانية بأننا نلهث وراء المال، وكانت على حق».

واستطردت: «لم أكن أرغب في الذهاب إلى مانشستر لما علمته من صديقتى جيانينا مارادونا الزوجة السابق لسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى، لقد سافرنا من مدريد للبحث عن منزل في مانشستر خلال زيارة مدتها ثلاثة أيام، وكان الأمر مروعا، وعندما عدنا مجددًا إلى إسبانيا، قلت لآنخيل دى ماريا اذهب إلى أي بلد باستثناء إنجلترا».

وواصلت «كما أن الناس هناك ملامحهم غريبة تشبه الدمى، وعندما كنت أراهم في الشارع يبدو لى وكأنهم سيقتلوننى، والطعام أيضا مقزز، والفتيات تستخدمن أدوات التجميل بشكل غريب، بينما كنت أبدو رائعة بدونها».

وأتمت زوجة اللاعب الأرجنتينى «لم ألم دى ماريا على هذه الخطوة، وقلت له ذات مرة، أريد أن أقتل نفسى، كان ينتابنى شعور أننا في منتصف الليل رغم أن الساعة الثانية بعد الظهر».

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يذكر أن آنخيل دى ماريا لعب لموسم واحد لمانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى بى إس جى في صيف 2015 وتألق مع النادى الباريسى بشدة خلال السنوات الأخيرة، وتلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية أبرزها من برشلونة الذي حاول الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الماضية.