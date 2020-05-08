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اللاعبون يطالبون بعودة كرة القدم في البرازيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

تعيش كرة القدم البرازيلية حالة من التخبط بسبب التأجيل الوشيك للدوري وغياب الرؤية فيما يخص إمكانية استكمال البطولات القارية، فضلاً عن معاناة عدة أندية مالياً، في ظل أزمة ، الفيروس الذي أصيب به 115 ألف وتوفي بسببه 8 آلاف ضحية حتى الآن في البرازيل. وجاءت أولى المؤشرات في مارس (آذار) الماضي حين رصدت أول حالة وفاة بفيروس "كوفيد-19" بينما كانت المباريات تقام بشكل طبيعي في 27 ولاية، بينما كانت كأس البرازيل قد بدأت بالفعل وهي البطولة التي يشارك فيها 91 فريقاً من جميع الولايات. ومع استمرار تفشي المرض، قررت حكومات الولايات حظر التجمعات العامة وكانت كرة القدم أول الضحايا، حيث توقفت البطولات المحلية وتأجيل بدء الدوري الذي كان مقرراً أن ينطلق الشهر الجاري والذي لم يتحدد تاريخ جديد لعودته بعد. وإزاء غياب الجمهور وحقوق البث التلفزيوني والرعاة وسوق اللاعبين، يطالب اللاعبون بعودة مع اتباع قواعد "السلامة الصحية" لا سيما وأن رواتبهم تأثرت بشكل كبير جراء توقف النشاط الكروي. 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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