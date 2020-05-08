عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

أصبح المهاجم الدولي الألماني السابق والهداف التاريخي لكأس العالم، ميروسلاف كلوزه، مدرباً مساعداً لبايرن ميونخ، على أن يتسلم المنصب اعتبارا من أول يوليو(تموز) المقبل. وكان كلوزه يقود حتى الآن فريق الناشئين في النادي "البافاري". وقال رئيس مجلس إدارة البايرن كارل هاينز رومينيغه "سعداء للغاية بقرار ميرو باتخاذ هذه الخطوة من الناشئين إلى المحترفين. هو أنجح مهاجم ألماني في آخر 15 أو 20 عاماً. وأثق في أن مهاجمينا سيستفيدون للغاية من العمل معه". بالمثل، أكد رومنيغه أن مدرب الفريق هانزي فليك كان يريد العمل مع كلوزه. فيما ذكر المدير الرياضي للعملاق البافاري حسن صالح حميديتش بأن كلوزه حقق نتائج واعدة مع فريق الناشئين تحت 17 عاماً وعلى مدار عامين. أما كلوزه نفسه، فقد كشف أنه مسرور بعمله الجديد مع فليك الذي يعرفه منذ كان الأخير مساعداً ليواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا. يشار إلى أن كلوزه ارتدى قميص كل من كايزرسلاوترن وفيردر بريمن، قبل أن ينتقل في 2007 إلى بايرن ميونخ حيث شكل ثلاثياً خطيراً مع كل من فرانك ريبيري ولوكا توني عرف باسم (ريكلوني)، ثم رحل للاتسيو الإيطالي حيث اختتم مسيرته في 2016.

