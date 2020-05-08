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الاتحاد الإسباني يعتزم تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة ، تنفيذ قاعدة زيادة عدد التبديلات إلى خمسة لاعبين عند الضرورة في المباريات حال الموافقة على تعديلها. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، على تعديل القاعدة لتخفيف الضغط على اللاعبين في جدول مباريات مزدحم عقب عودة منافسات كرة القدم المتوقفة بسبب تفشي . وستسمح الكرة الإسبانية، التي تأمل في عودة المنافسات في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بزيادة التبديلات من ثلاثة إلى خمسة لكل فريق خلال المباراة الواحدة. وذكر الاتحاد الإسباني في بيان له: "يمكن إجراء هذه التغييرات في ثلاث لحظات من المباراة، بهدف حماية صحة اللاعبين بعد القيود التي فرضت عليهم خلال فترة الحجر في تدريباتهم". وأضاف الاتحاد الإسباني ان رئيسه لويس روبياس اقترح الفكرة على الاتحاد الدولي لكرة القدم، بزيادة التبديلات ،وانه نقل الفكرة بدوره إلى إيفاب للموافقة عليه. وفي ألمانيا، تبحث أندية الدوري (بوندسليغا)، فيما إذا كانت ستطبق القاعدة أم لا إذا تم التصديق عليها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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