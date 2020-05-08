شكرا لقرائتكم مهاجم المقاولون: عماد النحاس أفضل مدير فنى فى الدور الأول للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سالم نجم هجوم المقاولون العرب، أن عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل هو أفضل مدير فني في النصف الأول من بطولة الدوري العام، رغم تصدر النادي الأهلي تحت قيادة السويسري رينية فايلر مدرب الفريق، جدول الايجيبشن ليج.

وقال سالم في تصريحات خاصة: بدون أي مجاملة عماد النحاس، خاصة بعد أن حقق هذه النتائج بالأمكانيات التي يمتلكها، والحالة التي خلقها بالنادي، وساعدنا على ذلك قرب الأعمار بين اللاعبين والجهاز الفني فنحن نحترمهم ونقدرهم، ولكن نتعامل وكأننا كلنا لاعبين وهذا هو سر نجاح الفريق، وغير موجود في أي فريق آخر.

أضاف هداف المقاولون متحدثاً عن رينية فايلر: بالتأكيد فايلر يسير بخطى ناجحة مع الأهلي، لكن اذا لم ينجح في الأهلي فأين يحقق النجاح، توفرت له كل الإمكانيات، على عكس عماد النحاس صنع نجاحة بأقل الامكانيات.

كشف محمد سالم، نجم نادى المقاولون العرب، عن أبرز الطقوس التى يتبعها فى شهر رمضان، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وقال هداف ذئاب الجبل، فى تصريحات خاصة، قررت الاستقرار مع أسرتى حالياً فى أسيوط بعد توقف النشاط، وأتبع برنامجا يوميا ثابتا، يتلخص فى الجرى قبل الإفطار بالإضافة إلى تمرين آخر بعد الإفطار.

وعن كواليس شهر رمضان لمحمد سالم قال نجم المقاولون، أقضى أغلب الوقت مع أسرتى وفى قراءة القرآن.

ويقدم محمد سالم واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع المقاولون العرب، حيث استطاع صانع ألعاب الذئاب أن يجسل 5 أهداف ويصنع هدفين خلال مشاركته فى دقائق معدودة مع الفريق.

وكان المقاولون قد وضع برنامج خاص للاعبين من أجل الحفاظ على لياقتهم واتباع عدة تدريبات منزلية خلال فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضى فور عودته.

واعتمد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على التواصل مع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للاطمئنان على قيام اللاعبين بتدريباتهم المنزلية والحفاظ على لياقتهم، للاستعداد لعودة الدورى فى أى وقت بكامل لياقتهم.