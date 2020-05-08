شكرا لقرائتكم عبد الملك يعلق على تصريحات نبيه : "إحنا بنلعب بالراحة قدام الزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أحمد عيد عبد الملك نجم الزماك السابق، على تصريحات أسامة نبيه لاعب القلعة البيضاء الأسبق، والتي أثارت جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعدما اعترف نبيه بأن قلبه لم يطاوعه بالتسجيل في شباك الزمالك بعد رحيله عن الفريق إلى غزل المحلة.

ونشر أحمد عيد عبد الملك فيديو سابق له خلال تواجده مع حرس الحدود، عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعلق عليه :"واحنا بنلعب بالراحة قدام الزمالك".

كان أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر السابق، أكد أنه كان ينعم بالراحة أكثر عندما كان لاعبا عما أصبح عليه عقب أن عمل مدربا، متذكراً هدفه في مباراة السوبر ضد المقاولون العرب، كونها كانت مباراة تحول في مشواره، لأنه كان يتمنى أن يصبح مهاجما بدلا من اللعب في وسط الملعب أو أي مكان آخر داخل الملعب، وهو ما دفعه للخروج إعارة للكويت الكويتي، من أجل اللعب في مركز المهاجم حتى تتذكرني به الجماهير لأنها تتذكر اللاعب الهداف والذي يحرز الأهداف.

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وقال في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون نايم سبورتس، بعد العودة من الكويت وجدت حازم امام ارتدى رقم 14 الخاص ورفضت طلبه احتراما للثعلب الصغير وارتديت القميص رقم 6، مشيرا إلي أنه عاد للزمالك في ظروف صعبة بعد خسارة الزمالك من الأهلي بنتيجة 6 / 1، ولكنه نجح في تحقيق نجاحات في هذا الموسم بالقميص رقم 6.

وأردف، لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

شدد على أن تعاقد الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.