شكرا لقرائتكم شاهد تمرين واحد يجمع صالح جمعة وكهربا فى الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ثنائي النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، وصالح جمعة، وصلة تدريبات بدنية، للحفاظ على لياقتهما في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب تشار وباء كورونا المستجد.

ونشر صالح جمعة فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام خلال قيام الثنائي بالتدريبات في صالة الجيم،استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.

في سياق متصل، أفسد وباء الكورونا مُخطط صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي بالهروب عن ناديه فور نهاية الموسم الجاري، والانتقال لأي نادي أخر في مصر أو خارجها مجاناً، رغم أن عقده ممتد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين.

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وأكد مصدر مُقرب من صالح جمعة أن اللاعب كان ينوي الاستفادة من عدم مشاركته بنسبة تتخطى الـ5 % في مباريات النادي الأهلي هذا الموسم، الأمر الذي كان سيمنحه حق فسخ تعاقده مع الأهلي من طرف واحد وفقاً لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي فيفا وهو الأمر الذي أكده له المحامي الخاص به، وكذلك إدارات أكثر من نادي كانوا قد دخلوا في مفاوضات معه لانتقاله الي أحدهم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وجاء وباء كورونا الذي تسبب في إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم ليُفسد مُخطط صالح جمعة في حالة عدم استكمال الموسم، في الوقت الذي علمت إدارة الأهلي بمُخطط اللاعب وتم الاتفاق على حل الموقف من خلال الدفع به في بعض المباريات لتحقيق النسبة، حال استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.

ويتصدر ملف صالح جمعة مناقشات لجنة التخطيط بالنادى مع فايلر، ويعد موقف المدرب السويسري تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولىه المسئولية ، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.