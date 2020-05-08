شكرا لقرائتكم انفوجراف.. الأهلى "حبيب الجماهير" بعد الأكثر تفاعلا على تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الإفريقية الأكثر تفاعلا على موقع تويتر فيما جاء الرجاء المغربي في المركز الثاني والزمالك في المركز الثالث. وتواجد الأهلي في الصدارة بعد 494 ألف من حيث التفاعل، ثم الرجاء برصيد 219 ألف ثم الزمالك بعد 98.5 ألف. وجاءت قائمة أكثر 5 أندية إفريقية تفاعلا كالآتي:

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