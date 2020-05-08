شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تقدم تقريرا إلى الخطيب عن أحوال الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُجهّز لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تقريراً تمهيداً لرفعه لرئيس النادي محمود الخطيب المشرف على فريق الكرة ويتضمن التقرير نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

وقال محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة أنه ناقش مؤخراً مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بحضور عضوي اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو عدة ملفات خاصة بفريق الكرة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات، والتحضير للمرحلة المقبلة، التي قد تشهد استئناف بطولة الدوري حال موافقة الحكومة على ذلك، بما يضمن سلامة الجميع أولًا ويحمي الأندية من الخسائر المتنوعة.

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وأضاف أن اللجنة اطمأنت من عبدالحفيظ على سير العمل، وتواصل الجهاز الفني مع اللاعبين والالتزام بالبرامج التدريبية في المنازل، وفقًا لرؤية وخطة المدير الفني. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مع مدير الكرة كل ما يخص المرحلة المقبلة وتجهيز تصور كامل عن كافة الملفات، للعرض على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بهدف توفير كل الدعم الذي يحتاجه الفريق وجهازه الفني في المرحلة المقبلة.

وأكد أن الاجتماع تطرق إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، الذين أجروا عمليات جراحية منذ فترات طويلة، أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتوفير الإمكانات التي تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية، في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي.