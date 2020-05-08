شكرا لقرائتكم ضحك ولعب ورش مياه بين رمضان صبحى وأصدقائه فى الشارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة منسوبة لعائلة رمضان صبحى صانع العاب الاهلى وقائد المنتخب الاوليمبى فيديو للاعب أثناء لعبه مع أصدقاؤه فى الشارع بالمياه وتبادل الضحكات والهزار فيما بينهم خلال فترة العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على العالم بأسره.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن نادى بشكتاش أبدى اهتمامه بضم رضمان صبحى، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزى والمعار للنادى الأهلى لنهاية الموسم الجارى، بعدما استفسرت الإدارة عن اللاعب من زميله فى المنتخب الوطنى محمد الننى المعار من أرسنال إلى النادى التركي.

وقالت صحيفة "ينياكيت" التركية، إن اسم رمضان صبحى طُرح على إدارة بشكتاش لضمه فى الموسم المقبل، على هامش خطة النادى لضم لاعبين جدد، وفقًا لميزانية النادى الجديدة التى تم تخفيضها بسبب أزمة كورونا التى ألحقت بالنادى خسائر اقتصادية فادحة.

Advertisements

وأصبح رمضان صبحى هدفًا للأندية التركية فى الفترة الأخيرة، بعدما أبدى قاسم باشا أيضًا رغبته فى ضم اللاعب الذى يعد من أبرز لاعبى الدورى المصرى فى الوقت الحالى وتوج مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى نوفمبر الماضى بالقاهرة.

وأعلن سيرجين يالسين، المدير الفنى لفريق بشكتاش التركى، فى وقت سابق، أن ميزانية النادى فى الموسم المقبل ستشهد تخفيضًا كبيرًا بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها عقب تفشى فيروس كورونا، وقال فى تصريحات لمجلة النادى، "الإمكانيات منعتنا من بناء فريق عالى القيمة، وكانت ميزانية فريق بشكتاش 90 مليون يورو قبل سنتين أو ثلاث سنوات، لكنها ستتقلص إلى 30 مليون يورو فى العام المقبل."

واعترف المدرب التركى بأنه يعمل وسط ظروف صعبة للغاية قائلا، "نمر بفترة صعبة للغاية وسط ظروف صعبة أيضًا، والوضع فى النادى ليس بصحة جيدة ومع ذلك حفزت فريقى قدر الإمكان، ونحن ننظر بإيجابية للأزمة وننتظر دعم الجماهير."

وأضاف، "لن يكون لدينا فرصة ضم لاعبين بتكاليف عالية جدًا كما اعتدنا فى السنوات الأخيرة، وسنحاول ضم لاعبين أكثر ملائمة للظروف الحالية بأسعار أقل."