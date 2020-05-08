شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطلب تدخل وزير الرياضة فى أزمة تفرغ الحكام حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب اتحاد الكرة و لجنة الحكام بتدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة من أجل إنهاء أزمة تفرغ الحكام في حالة عودة الدوري لاسيما وأن المقترح يتضمن عزل اللاعبين والمدربين لمدة شهرين ونصف في معسكر مغلق، في الوقت الذي يرتبط فيه أغلب الحكام بظروف عملهم وضرورة تواجدهم في أعمالهم أو الحصول علي تفرغ رسمي لمدة شهرين ونصف وهو ما يتطلب تدخل الوزير مع باقي الوزارات الآخري .

وحذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة قضاة الملاعب من إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى دون علم اللجنة وقررت اللجنة إرسال خطابات لجميع المناطق بالقرار، الذى يتضمن عدم إنشاء جروبات على مواقع فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وواتس آب، والالتزام بالجروبات الرسمية للجنة الحكام فقط، وهددت اللجنة بتوقيع عقوبات على أى حكم يخالف التعليمات، وفقا للائحة اتحاد الكرة.

وكلّفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بتقييم أداء الموظفين كل 3 أشهر، وفقا لمشروع الهيكلة الإدارية الجديدة، على أن تتقدم اللجنة الخماسية بتوصية للمجلس المنتخب الجديد بهذا الأمر لاستمرار تطبيقه حفاظا على النظام الذى وضعته اللجنة.

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وكان اتحاد الكرة قد أجرى تغييرات كبيرة فى الهيكل الوظيفى باتحاد الكرة، من خلال اعادة توزيع الموظفين على اللجان والادارات وفقا للمؤهل الدراسى بجانب إعادة النظر فى المرتبات الشهرية وفقا لتقييم الأداء وساعات العمل والالتزام فى الحضور والانصراف.

على صعيد مغاير، أفرجت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن مبلغ 500 ألف جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة، وقامت اللجنة بصرف المبلغ إلى ثلاثة مناطق وهى الفيوم وبورسعيد وكفر الشيخ.