الدوري الأميركي: قرصنة حسابات يانيس وإعلان انتقاله الى ووريورز

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لوس انجليس (أ ف ب) - تعرّضت الحسابات الالكترونية للنجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاعب نادي ميلووكي باكس الاميركي لكرة السلة، لقرصنة شملت إعلان انتقاله الى غولدن ستايت ووريورز والاساءة الى النجم الراحل للوس أنجليس ليكرز كوبي براينت، قبل ان يستعيدها ويعتذر عما بدر منها.

وأعلن باكس ليل الخميس "حسابات يانيس أنتيتوكونمبو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للاختراق بعد ظهر اليوم وتم إلغاؤها".

وأضاف بيان متصدر ترتيب المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل في الدوري قبل تعليق المنافسات في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، "تم فتح تحقيق بالحادثة".

وأثارت إحدى التغريدات قلق مشجعي باكس بعدما بدا ان أفضل لاعب في الـ"ان بي ايه" لموسم 2018-2019 "ذاهب الى ووريورز".

وأساءت تغريدات أخرى الى لاعبين آخرين أمثال ليبرون جيمس لاعب ليكرز، وأسطورة الأخير براينت الذي لقي حتفه في كانون الثاني/يناير الفائت في تحطم مروحية، وكان "العملاق اليوناني" يعتبره مثاله الأعلى.

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وبعد ساعات، نجح اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في استعادة حسابه على "تويتر"، وقدم اعتذارا عما جرى.

وكتب يانيس "التغريدات والمنشورات كانت مسيئة للغاية، ويثير خيبة أملي واشمئزازي أن أحدا قد يقول هذه الامور الفظيعة".

وتابع "أشعر بالسوء كون باكس، كريس (ميدلتون زميله في الفريق) ليبرون وعائلة (ستفين) كوري (لاعب ووريورز) كانوا محط التغريدات الخبيثة وغير الصحيحة"، مضيفا "أشعر بالسوء بشكل خاص تجاه عائلة براينت خلال فترة الحزن، إذ لا يجب أن يتعرضوا لهذا النوع من السلبية والتصرف".

وقبل تأكيد القرصنة من قبل باكس، أعلن كوستاس شقيق يانيس، والذي يلعب في صفوف ليكرز، عن تعرض مختلف حسابات شقيقه للاختراق. وكتب عبر حسابه الخاص "حساب يانيس على تويتر، هاتفه، البريد الالكتروني، وحسابه المصرفي تعرضت للقرصنة. هو يعتذر عما تم نشره وسيعود في أقرب وقت ممكن".

وعلقت مباريات دوري كرة السلة الأميركي منذ ليل 11 آذار/مارس بعد ثبوت إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بـ"كوفيد-19"، من دون تحديد أي موعد لاحتمال استئنافها.