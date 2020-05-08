شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنيميا" سبب الأزمة الصحية لمدرب الإسماعيلى بعد ظهور نتيجة التحاليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، معاناته من "الأنيميا". وكان المدرب الفرنسى قد تسلم نتيجة الأشعة والتحاليل التى أجراها عقب تعرضه لأزمة صحية بعد ممارسة الرياضة بشكل زائد عن الحد.

وتواصلت السفارة الفرنسية بالقاهرة مع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، للاطمئنان عليه بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها، لاسيما فى ظل تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" وباء كورونا.

كما حرص لاعبو الإسماعيلى والجهاز الفنى والإدارى على الاطمنئان على الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله للمستشفى، وحرص اللاعبون على دعم المدرب الفرنسى برسائل على واتساب للتأكيد على حرصهم على مساندته فى هذه الأزمة .

وفى وقت سابق، كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى تفاصيل ساعات الرعب التى عاشها الفرنسى ديديه جوميز المديرالفنى للفريق خوفاً من إصابته بوباء كورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "المدرب الفرنسى شعر بأزمة صحية طارئة سببت له ضيق تنفس فاستنجد بمسئولى الإسماعيلى الذين سارعوا على الفور لنقله للمستشفى وسط تخوف جوميز أن يكون سبب مرضه وباء كورونا".

وأضاف المصدر، "بعد نقل جوميز للمستشفى أجريت له التحاليل والفحوصات اللازمة التى أثبتت عدم إصابته بكورونا، وأن الأزمة الصحية التى تعرض لها سببها ممارسة الرياضة بشكل زائد عن الحد، ليغادر المستشفى ويعود لمنزله بالاسماعيلية وسط اهتمام بالغ من كل مسئولى النادى للاطمئنان عليه".

وفى وقت سابق، كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الفرنسى ديديه جوميز يرحب بإلغاء بطولة الدورى هذا الموسم بعد أزمة كورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جوميز يتوقع إلغاء بطولة الدورى هذا الموسم نظراً لضيق الوقت بعد قرار تجميد النشاط الكروى طيلة شهر كامل خوفاً من تفشى فيروس كورونا" .

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وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا. وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن قرار الإسماعيلى يشمل تخفيض رواتب الجهاز المعاون لجوميز بالإضافة للجهاز الإدارى والطبى.

من ناحية أخرى، رفض الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى إجراء أية تعديلات على جدول التدريبات اليومى للاعبين خلال شهر رمضان الكريم حيث أخطر المدرب الفرنسى لاعبيه باستمرار نفس التدريبات اليومية فى العزل المنزلى، كما حذر جوميز اللاعبين من خطورة الإفراط فى تناول حلويات شهر رمضان الكريم، تجنبا للزيادة فى أوزانهم بشكل يصعب فرص استعادتهم للياقة البدنية المطلوبة حال إقرار عودة الدورى فى وقت لاحق .

ووجه الفرنسى جوميز، تحذيرا لأى لاعب سيخالف هذا القرار بعقوبات صارمة مشددا على أنه ومعه الجهاز المعاون له سيتابع عن كثب أوزان اللاعبين يوميا من خلال تدريبات المنزل.

ووافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على نقل مقر إقامة جوميز المدير لخارج فندق النادى بعدما طلب الأخير ذلك، وانتقل جوميز للإقامة فى شقة سكنية بالإسماعيلية بعدما أمضى الفترة السابقة داخل فندق الإسماعيلى، وأرجع مصدر مقرب من المدرب الفرنسى سبب طلبه بتغيير محل إقامته لرغبته فى وجود "جيم" يساعده فى ممارسة الرياضة يومياً فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع .

ورغم أن الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، بعد أن طلب المدرب الفرنسى السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص على متابعة الأوضاع فى فرنسا وضحايا كورونا هناك من داخل الاسماعيلية.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها .