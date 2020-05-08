شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي ترفع تقريراً للخطيب عن فريق الكرة والإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى تقريراً تمهيداً لرفعه لرئيس النادى محمود الخطيب، المشرف على فريق الكرة، ويتضمن التقرير نتائج الاجتماعات التى عقدتها اللجنة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

وقال محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة، إنه ناقش مؤخراً مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بحضور عضوى اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو عدة ملفات خاصة بفريق الكرة، تخص عددا من الملفات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات، والتحضير للمرحلة المقبلة، التى قد تشهد استئناف بطولة الدورى حال موافقة الحكومة على ذلك، بما يضمن سلامة الجميع أولًا ويحمى الأندية من الخسائر المتنوعة.

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وأضاف أن اللجنة اطمأنت من عبدالحفيظ على سير العمل، وتواصل الجهاز الفنى مع اللاعبين والالتزام بالبرامج التدريبية فى المنازل، وفقًا لرؤية وخطة المدير الفني.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مع مدير الكرة كل ما يخص المرحلة المقبلة وتجهيز تصور كامل عن كافة الملفات، للعرض على محمود الخطيب، رئيس النادى، بهدف توفير كل الدعم الذى يحتاجه الفريق وجهازه الفنى فى المرحلة المقبلة.

وأكد أن الاجتماع تطرق إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، الذين أجروا عمليات جراحية منذ فترات طويلة، أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتوفير الإمكانات التى تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية، فى ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي.