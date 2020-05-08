شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى.. جناح الأهلي الطائر في مهمة خاصة بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى محمد هانى جناح الأهلى الطائر إلى النجاح في مهمته الرسمية خلال المرحلة المقبلة حين عودة الدورى المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا أو بالموسم الجديد، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة السويسرى رينيه فايلر عليه في الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى و قرار تجميده حتى نهاية الموسم بعد التوقيع لبيراميدز.

محمد هانى لاعب يمتلك إمكانيات قوية وخبرات تجعله ينجح في مهمته الجديدة خاصة أنه لاعب يمتلك ثقة قوية في ظل اقتناع الجهاز الفني و الجماهير به خلال ظهوره في عدد من المباريات المؤثرة هذا الموسم .

وتصدر محمد هاني قائمة أغلى 8 لاعبين فى مركزه بالدورى المصرى، وبات هانى الورقة الأساسية الوحيدة التى يمتلكها الأهلى فى هذا المركز بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد بعد رفضه تجديد تعاقده والتوقيع مع بيراميدز.

ورغم صغر سنه البالغ 24 عاماً استطاع ناشئ الأهلى أن يثبت أقدامه فى هذا المركز رغم المنافسة الشرسة مع الجوكر على تمثيل الفريق الأحمر بشكل أساسي.

بلغت القيمة التسويقية لمحمد هانى حوالى 650 ألف يورو، ما يعادل 11 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى، وشارك هانى مع الأهلى فى 19 مباراة بالموسم الجارى صنع هدفين ولم يسجل.

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و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم الأهلى محمد هانى في الصور التالية :