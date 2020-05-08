شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. صواريخ الأهلى تضرب الزمالك 4مرات وتحصد الكأس برعاية "آل سليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 8 مايو 1953 توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعد ما تفوق على غريمه التقليدى نادى الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

تقدّم للفارس الأبيض اللاعب أحمد أبوحسين فى الدقيقة 29 وتعادل أحمد مكاوى فى الدقيقة 33 للمارد الأحمر، وأضاف المايسترو صالح سليم الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقة 38 و43 واختتم شقيقه عبد الوهاب سليم الرباعية فى الدقيقة 87 فى اللقاء الذى أداره تحكيميًا إسماعيل كاسب.

ويعد المثلث الشهير “صالح وطارق وعبدالوهاب” أضلاع عائلة سليم شرفوا الكرة المصرية والأهلاوية والمنتخبات الوطنية بانتماءاتهم إليها، أداء وسلوكا وخلقا، وانتماء غير محدود لصرح الأهلى الشامخ حيث يعتبر انتماؤهم لهذا الصرح الرياضى الكبير جزءا لا يتجزأ من حياتهم.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الاهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.