عقود زمان (8).. أسامة عرابي: انتقلت للأهلي بـ 20 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

الخليج 365 خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

يتذكر عرابي بداياته مع كرة القدم والتي كانت في سن صغيرة، حين كان يلعب في حي المنيرة الذي ولد وتربى فيه، لافتا أنه حرص على اللعب في الشارع مع باقي قرنائه كما كان يشارك في الدورات الرمضانية التي كانت بوابته لدخول الزمالك لأول مرة في حياته.

يتابع:" حمادة إمام شاهدني في احدى الدورات الرمضانية وقتها كان عمري 13 سنة واختبرت في الزمالك ونجحت لكنني رفضت اللعب للفريق وقتها، لاقرر اللعب بعد ذلك لناشئ المقاولون العرب.

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وأشار إلى أنه بعدما رحل عن المقاولون العرب اختبر مرة اخرى في الزمالك ونجح ايضا لكنه بعد تفكير ومشوره بعد المقربين منه اقترحوا عليه الذهاب للاختبار في الأهلي ليختاره وقتها أحمد ماهر مدرب فريق تحت 21 سنة للأهلي.

وأكد أنه انتقل إلى صفوف الأهلي ولعب مع فريق الشباب لعدة شهور وذلك في عام 1981 ، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بواسطة محمود الجوهرى المدير الفنى في موسم 1981-1982.

وأوضح عرابي انه وقع للأهلي من اجل الانتقال للفريق الاحمر مقابل الحصول على 20 الف جنيه في 3 مواسم، وذلك مع بداية عصر الاحتراف عام 1990، وقبل ذلك لم يكن هناك عقود للاعبين.

ولعب عرابى 17 عاما بقميص الأهلي خلال الفترة ما بين 1982 وحتى 1999، وحصل على عدد كبير من البطولات على الصعيد المحلى والأفريقى.