رياضة | بادجي: الزمالك هرب من الأهلي في قمة الدوري.. وأتمنى مواجهته في نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بادجي: الزمالك هرب من الأهلي في قمة الدوري.. وأتمنى مواجهته في نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج أليو بادجي، مهاجم الأهلي، بتصريحات جديدة، اكد فيها أن الزمالك هرب من قمة الدوري، مشيرًا إلى أنه يتمنى مواجهته في نهائي دوري أبطال إفريقيا للثأر من خسارة السوبر.

وتابع بادجي في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورت» عن انسحاب الزمالك من مباراة الدوري أمام الأهلي: " جميعنا كلاعبين كان لدينا رغبة في مواجهة الزمالك ببطولة الدوري، ولكنهم هربوا".

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وأكمل: "أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال لننتقم ونثأر مما حدث في السوبر، الأهلي كان الأفضل خلال السوبر، لدينا مواهب أكثر من ذلك، الزمالك سيكون لديه رغبة ولكن رغبتنا أقوى".

وواصل: "ليس انتقاما شخصيا بل ثأر جماعي بمساعدة زملائي، وأستعد بشكل أفضل وأقوى للمشاركة بل وتسجيل هدف في مرمى الزمالك".

وعن إهداره لركلة الجزاء في مباراة السوبر: "كنت محبطا بعد إهدار ركلة ترجيح، كنت على وشك إنجاز تاريخي بالفوز ببطولة مع الأهلي".