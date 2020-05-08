رياضة | خبر سار بشأن عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر خبر سار بشأن عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن اعتقاده بأن عددا قليلا فقط من اللاعبين يشعر بالقلق بشأن العودة إلى التدريب، بعد فترة طويلة من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال تيباس،في مقابلة أجرتها معه شبكة (بي إن سبورتس) الرياضية تم نشرها على الموقع الألكتروني الرسمي للشبكة اليوم الخميس، إن الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في صيدلية منهم على ملعب كرة قدم، ولذلك لا داعي للقلق.

حول ما إذا كان قلقا من أن الحكومة الإسبانية قد لا تعطي الضوء الأخضر لاستئناف موسم الدوري الإسباني – مثلما حدث في هولندا وفي الدوري الفرنسي، أشار تيباس إلى أن الأمر يتعلق بالاحترام وليس بالقلق.

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أوضح تيباس "رابطة الدوري الاسباني على اتصال جيد جدا مع الحكومة الإسبانية، ويعلمون أن التدريب في الملاعب سيستأنف عاجلا أم آجلا"، كما يؤمن تيباس بأنه ينبغي على الدوري الاسباني الانتظار مدة أطول قليلا قبل أن يقرر عدم إكمال الموسم.

وتابع تيباس أنه يجب على الجميع احترام وشكر اتحاد كرة القدم الإسباني، مؤكدا أن الجميع في إسبانيا يعملون بجد للتخلص من الوباء.

وعن موعد استئناف الدوري، قال تيباس إنه لا يوجد تاريخ محدد، ولكنهم يتوقعون العودة في 22 يونيو القادم في حال حصلوا على الموافقات من اللجان الصحية والحكومة.

وأكد أنه يجب على اللاعبين الانتظار طويلا لاستئناف اللعب، معربا عن أعتقاده أن أول أسبوع من يونيو القادم هو أفضل تاريخ لاستئناف الموسم، ولكن لا شيء واضح بعد.